Маємо перспективну роботу щодо нових Patriot: Зеленський звернувся до українців

Під час звернення президент розповів про ситуацію на фронті та свою розмову з Олександром Сирським. А також сказав про потребу в ППО та перебіг підготовки до Саміту миру.

Раніше Зеленський назвав, що потрібно Україні, щоб переламати ситуацію на фронті. Це декілька складових.

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Підготовка до Саміту миру

Володимир Зеленський повідомив, що перед записом традиційного звернення він провів тривалу нараду. Вона стосувалася проміжного аналізу підготовки до Саміту миру. Зокрема, питань про те, які держави будуть присутні на заході, і про те, з якими треба ще попрацювати.

Зрозуміло вже зараз: Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів. Ми розуміємо вже й змістовне наповнення Саміту – який результат зустрічі маємо отримати,

– сказав президент.

Український гарант зауважив, що за три тижні, що лишилися до Саміту, Україна працюватиме з десятками лідерів та держав, чию присутність очікує у Швейцарії у червні.

Зокрема, 20 травня Зеленський провів розмову з прем'єром Хорватії – країна підтвердила свою участь у Саміті. Окрім цього Хорватія також підтримує і вступ України до Євросоюзу. Також йде робота над приєднанням країни до декларації "Групи семи" про підтримку нашої держави – тобто безпекові гарантії.

І важливо, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди,

– сказав президент.

Розмова з Сирським та нові Patriot

Зеленський цього дня також говорив з головнокомандувачем Олександром Сирським. Розмова стосувалася ситуації, зокрема, на Донецьких напрямках та Харківщині. Президент зауважив, що ЗСУ всюди зберігають контроль.

За словами гаранта, регулярне використання росіянами керованих авіабомб на різних напрямках, знову й знову повертає до потреби в ППО. Вони могли б суттєво зменшити складнощі для військових і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу Повітряних сил на нові бойові літаки.

На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили Patriot нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші,

– сказав Зеленський.

Наприкінці президент подякував партнерам, які розуміють реальну стратегічну силу ППО в цій війні. За його словами, кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Зброя та спільні дипломатичні зусилля щодо формули миру – це наближає закінчення війни.