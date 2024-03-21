ППО, боєприпаси та оборонна самодостатність: Зеленський звернувся до європейських лідерів

Володимир Зеленський звернувся до європейських лідерів, які зібрались на саміт ЄС. Президент України зауважив, що у цей день, 21 березня, ми згадуємо бої за Мощун.

Адже саме 21 березня друга річниця звільнення Київської області. Тож перед цим президент ушанував пам'ять українських бійців, полеглих у битві за Мощун, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський у зверненні на саміті ЄС

Саме в ці дні два роки тому російське військо було зупинено під нашою столицею. Тоді українці довели, що російські поразки – це не фантастика, а проста реальність, яку можна забезпечити,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що зараз треба чітко розуміти нашу спільну європейську мету. Адже система Путіна повинна програти в цій війні проти України.

"Це війна Росії не тільки проти України, але і проти всіх нас, проти ваших країн, проти всієї нашої Європи і європейського способу життя. Путін намагається влаштувати протилежний до європейського лад. У його системі люди взагалі не мають значення. Права людини, гідність усіх громад у суспільстві, рівність народів – всього цього для путінської системи просто не існує", – пояснив Зеленський.

Він додав, що Путін повинен програти. Адже це питання життя і смерті для всього, що є цінним для нас у Європі. Тому що ніде в Європі не повинно переважати насильство і деградація, як це відбувається в Росії.

Зеленський сказав, що зараз потрібно Україні