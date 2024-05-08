Новий вермахт носить на нашивках двоголового орла, – Зеленський звернувся з нагоди Дня пам’яті

Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. Зокрема, президент згадав трагічний епізод окупації села Ягідне на Чернігівщині російськими загарбниками у 2022 році.

Президент нагадав, що світ вже проспав відродження нацизму 24 лютого 2022 року. Під час свого звернення Зеленський наголосив на тому, що українці сьогодні знову протистоять злу, яке відродилося і яке зветься російським фашизмом.

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"Сьогодні українці знову протидіють злу"

80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який убиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста й села. Зло, ім’я якого – російський фашизм. Скорочено – РФ,

– заявив Зеленський.

Очільник держави нагадав, як під час окупації села Ягідне, російські загарбники майже місяць утримували мешканців у шкільному підвалі, де були відсутні будь-які людські умови.

Президент розповів про жахливі умови, у яких довелося перебувати жителям села. Вони були без світла, їжі та води, у приміщенні з недостатньою площею для всіх. Вони спали сидячи та виходили на вулицю лише раз на день.

Окупація села тривала 27 днів. За цей час загинуло 10 мирних жителів, а ще 17 людей були вбиті російськими катами. Серед жителів села, яких вони утримували в підвалі, було 80 дітей.

"У будь-якому куточку світу це називають одним словом: нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на Землі знають історію й пам’ятають, як боротися з нацизмом. Коли людство об’єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту й не приходить до нього на інавгурацію. Ягідне, що пережило пекло РФ, – лише один приклад. Одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу", – зазначив очільник держави.

Президент наголосив на тому, що історія повторюється, і відзначив звільнення Ягідного від окупантів як символ того, що кожен, хто приходить знищити Україну, врешті-решт тікатиме з української землі.

Закликаючи до об’єднання у боротьбі проти нацизму, Зеленський підсумував, що незважаючи на те, що частина територій залишається окупованою, і частина людей – у полоні, українці вірять та наближають "новий день нової перемоги".

Нацизм відродився 24 лютого 2022 року

Зеленський зауважив той факт, що світ уже проспав відродження нацизму, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ. Бомбардування Харкова. Одеси. Дніпра. Масові могили. Блокада портів. Викрадення і вивезення зерна. Катування. Страти. Депортація дітей. Фільтраційні табори. Колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ,

– зазначив президент.

Він додає, що кожен новий злочин Росії показує, що нацизм відродився. Зеленський пригадав, як нещодавно суспільство зворушила світлина на якій чоловік стояв біля могили свого онука, який загинув на війні. Батько цього чоловіка загинув від рук нацистів, а життя онука забрали російські загарбники.

"Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів вчиняються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові ФАУ – це "калібри" і "кинджали". Новий Люфтваффе – МіГи і СУшки. Нова свастика – зетка. Новий Гітлер'югенд – юнармія.", – підкремлив Зеленський.

Президент зазначає той факт, що якщо "Кремль походить на Третій Рейх", то і кінець його має бути ідентичним. Він має відбутися у Гаазі, яка стала новим Нюрнбергом.

Як і у 1945-му. Це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ. Об'єднаний у антипутінську коаліцію. Не словами, а діями. Здатний зупинити нацистів Москви. Не дати новому злу поширитись на весь європейський континент. А згодом на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм. Допомогти собі, допомогти світу. Аби довести відданість словам. Ніколи знову. Аби ніколи знову, знову було актуальним,

– наголосив Зеленський.