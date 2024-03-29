Зеленський звільнив двох заступників голови ОП: про кого йдеться

Ввечері 29 березня на сайті президента з'явилися нові укази, які стосуються кадрових змін. Так, Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови ОП.

Зокрема, на сайті президента з'явився указ від 29 березня 2024 року про звільнення Марка Шевченка з посади посла України в Молдові. Згодом Володимир Зеленський призначив на його місце колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

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На сайті президента з'явилися нові призначення

Зеленський звільнив двох заступників голови ОП. Відповідні укази опубліковані на сайті Президента України. На місце Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова призначили Олену Ковальську та Ірину Мудру.

Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови ОП / Скриншот 24 Каналу

Раніше Кабмін оприлюднив інформацію про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника Міністра юстиції України за власним бажанням. Відповідне розпорядження затвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Смирнов раніше влип у скандал

У 2022 році брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор, за даними розслідування, нібито придбав майна, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів.

Тоді брати буцімто не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на придбання, і чому ціни занижені.

Також брат керівника ОП нібито придбав апартаменти площею 100 квадратних метрів у житловому комплексі "Авалон-37" за понад 1,6 мільйона гривень, тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах 6 мільйонів гривень.

Пізніше до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою скаржника та розпочали досудове розслідування.

З тексту ухвали слідчого судді випливає, що зазначене кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви Інформаційного агентства ГО "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення корупційних злочинів заступником керівника Офісу Президента України.

Таким чином, ВАКС розглянувши заяву, закрив справу, оскільки за день до засідання САП зареєстрував провадження щодо Смірнова, виходячи з фактів оприлюднених одним із медіа.

Пізніше Смирнов запевнив, що журналіст, який повідомив про майно його брата, буцімто вирізав фрагмент, де розповідалося про те, як родич посадовця продавав свої автівки.

За його словами, він ніколи в житті не проходив навіть поруч з тим будинком, де брат купив квартиру. Він нібито не користувався автівками, про які розповіли в сюжеті.

Що відомо про нових заступниць

Ірина Мудра народилася у 1975 році на Львівщині. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет, ЛНУ імені Івана Франка та курс для юристів в Університеті Кембріджу.

Займала керівні посади у кількох українських банках. Протягом 2015 – 2022 років працювала у "Ощадбанку", де зокрема, очолювала команду юристів, що готувала міжнародний позов проти Росії у звʼязку з анексією Криму.

З травня 2022 року обіймала посаду заступниці міністра юстиції.

Олена Ковальська народилася у 1974 році. У 1996 році завершила навчання в Київський державній академії будівництва та архітектури, спеціалізація – інженер-будівельник.

У 2012 – 2016 роках вона працювала директоркою з маркетингу банків АТ Банк Ренесанс Кредит. Згодом була директоркою департаменту маркетингу Ощадбанку. На цій посаді провела реформу бренду банку, його репозиціонування та маркетингової політики.

Також обіймала посаду керівника Кабінету голови Офісу Президента та членкині робочої групи при президентові зі створення Трибуналу, який судитиме владу Росії за злочини проти нашої держави.