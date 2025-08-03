Укр Рус
24 Канал Головні новини Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка після корупційного скандалу
3 серпня, 08:21
1

Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка після корупційного скандалу

Ярослав Погончук

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а також Андрія Юрченка, який обіймав крісло начальника Рубіжанської МВА. Вони разом із нардепом Олексієм Кузнєцовим брали участь у корупційній схемі на закупівлях БпЛА та РЕБ.