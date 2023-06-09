Зеленський звільнив голову Гостомельської адміністрації: раніше там викрили розкрадання

Президент України звільнив Сергія Борисюка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації. Раніше в ній викрило розкрадання Бюро економічної безпеки.

Відповідне розпорядження Володимир Зеленський підписав 8 червня. Зауважимо, що вже наступного дня представили нового очільника Гостомельської адміністрації.

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Кого призначили замість Борисюка

"Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області", – йдеться у розпорядженні президента.

Нового голову – Сергія Смаля у Гостомелі 9 червня представив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Під час воєнних дій на Київщині Сергій Смаль був заступником керівника оперативного штабу Ради оборони. Він має великий керівний досвід, йому доводилося приймати швидкі та водночас виважені рішення. Цей досвід, безумовно, стане йому в нагоді на новій посаді,

– підкреслив Кравченко.

Новий очільник Гостомельської адміністрації Сергій Смаль / Фото з соцмереж Кравченка

Також він зауважив, що Гостомельська громада – одна з тих, що найбільше постраждали від окупантів на Київщині. Тож люди нарешті мають відчути справедливість, побачити реальну відбудову, зміни на краще та ефективність дій влади.

До речі, перед новим очільником вже поставили першочергові завдання:

безпека кожного мешканця,

відбудова всього зруйнованого росіянами,

повернення людей додому,

підготовка до нового опалювального сезону,

облаштування укриттів для закладів освіти.

Що цьому передувало

Нещодавно, 5 червня, у БЕБ повідомили, що викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації. Встановили, що у 2022 – 2023 вони уклали низку договорів із підконтрольними компаніями за завищеними цінами на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, що виникли внаслідок бойових дій.

Слідчі з'ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи взагалі здійснені силами комунальників. Кошти, отримані злочинним шляхом, підприємства-переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств та пізніше переводили їх у готівку.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить