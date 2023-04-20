Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації
Джерело:ОП
У четвер, 20 квітня, президент Володимир Зеленський підписав указ №233 про звільнення Поліни Лисенко з посади голови Центру протидії дезінформації. Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента.
У документі вказано, що Поліна Лисенко раніше подала заяву про звільнення.
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У серпні 2021 року Поліна Лисенко повідомила журналістам, що йде в декрет, її обов’язки виконував перший заступник Лисенко Андрій Шаповалов.
Що відомо про Поліну Лисенко
Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року. Вона є кандидаткою юридичних наук, працювала юристкою та помічницею першого заступника директора НАБУ, очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора та проєкт з розвитку судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень і результатів (заснований експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі).
З вересня 2020 року обіймала посаду директорки департаменту інформаційної політики та зв’язків із громадськістю Укрзалізниці.
Призначення Лисенко
- Центр протидії дезінформації при РНБО України було створено у березні 2021 року.
- 2 квітня Зеленський призначив Лисенко главою центру і повідомив, що ЦПД почав працювати.
- 6 квітня главу новоствореного Центру протидії дезінформації – юристку Лисенко – відрекомендував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він висловлював упевненість, що центр стане "ефективною зброєю, яка буде захищати безпеку України".