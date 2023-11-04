Зеленський звільнив Хоренка за поданням Умєрова

Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець. Зазначають, що подання було отримано "згідно з чинним законодавством".

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"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням міністра оборони України", – повідомили в ОП.

Звільнення Хоренка: що відомо

Володимир Зеленський 3 листопада змінив командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка на Сергія Лупанчука. До слова, про нього у відкритому доступі немає інформації.

У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.

Своєю чергою Хоренко повідомив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Крім того, зазначалось, що про рішення звільнити Хоренка не знав і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

. Відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".