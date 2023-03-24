Зеленський звільнив Камишіна з посади свого позаштатного радника
Джерело:указ Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Камишіна з посади позаштатного радника. Останнього напередодні призначили міністром стратегічних галузей промисловості.
Відповідний указ увечері 24 березня з'явився на сайті Офісу Президента. Олександр Камишін був на посаді позаштатного радника Володимира Зеленського 3 тижні.
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Чому Зеленський звільнив Камишіна
21 березня 312 народних депутатів підтримали призначення Олександра Камишіна на посаду міністра стратегічних галузей промисловості України, на якій він замінив Павла Рябікіна, який очолював відомство з 4 листопада 2021 року.
Таким чином ексголова правління Укрзалізниці та позаштатний радник президента Володимира Зеленського очолив міністерство. Тому указом президента він звільнений з посади радника.
Коротка біографія Олександра Камишіна
- З 2006 по 2008 роки Камишін працював на посаді аудитора KPMG.
- З 2008 року до 2012 працював менеджером у Dragon Capital. У той же період обіймав посади спершу представника акціонера, а потім генерального директора KMZ Industries.
- З 2012 по 2017 роки глава Мінстратегпрому працював на посаді менеджера з інвестицій SCM і в той же період був членом Наглядової ради Portinvest.
- З 2011 по 2021 роки Олександр Камишін був видавцем агромедіахолдингу Latifundist Media.
- У січні 2020 року Камишін став керуючим партнером Fortior Capital і працював на цій посаді до 2021 року.
- У березні 2022 року Камишін став повноправним головою правління Укрзалізниці.
- 27 лютого 2023 року оголосив про свою відставку з посади та плани очолити офіс європейської інтеграції Укрзалізниці.
- 3 березня Володимир Зеленський призначив його свої позаштатним радником. Згодом стало відомо, що Камишін є основним кандидатом на посаду голови Мінстратегпрому.