Зеленський звільнив Камишіна з посади свого позаштатного радника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Камишіна з посади позаштатного радника. Останнього напередодні призначили міністром стратегічних галузей промисловості.

Відповідний указ увечері 24 березня з'явився на сайті Офісу Президента. Олександр Камишін був на посаді позаштатного радника Володимира Зеленського 3 тижні.

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Чому Зеленський звільнив Камишіна

21 березня 312 народних депутатів підтримали призначення Олександра Камишіна на посаду міністра стратегічних галузей промисловості України, на якій він замінив Павла Рябікіна, який очолював відомство з 4 листопада 2021 року.

Таким чином ексголова правління Укрзалізниці та позаштатний радник президента Володимира Зеленського очолив міністерство. Тому указом президента він звільнений з посади радника.

Коротка біографія Олександра Камишіна