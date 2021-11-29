Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ

Володимир Зеленський звільнив з посади Олександра Руснака. З вересня 2019 року він був начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

Відповідний указ президент підписав 29 листопада, про це повідомили на сайті ОП. Причини таких кадрових змін – наразі невідомі.

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Що відомо про Олександра Руснака

Джерело: "Вікіпедія"

Руснак є генерал-майором Служби безпеки України, а також доктором юридичних наук та доцентом. Він очолював Департаменту контррозвідки СБУ понад 2 роки. Як писало раніше видання "Радіо Свобода", це кадровий працівник спецслужб, який не є публічною особою. Всю свою кар'єру він будував у системі української контррозвідки.

Відомо, що з 2014 року він брав участь в українській воєнній операції на Донбасі. За героїм, вірність військовій присязі та особистий внесок у зміцнення обороноздатності України генер-майора нагороджували орденом Данила Галицького та двома орденами "За мужність" – другого та третього ступеня.

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