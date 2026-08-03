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24 Канал Новини політики Зеленський звільнив низку послів і призначив представника України при ЮНЕСКО
3 серпня, 21:29
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Оновлено - 21:34, 3 серпня

Зеленський звільнив низку послів і призначив представника України при ЮНЕСКО

Владислав Кравцов

Володимир Зеленський 3 серпня провів низку кадрових змін в дипломатичному секторі. Український лідер звільнив 5 послів, а також представника України при ЮНЕСКО.

Про це йдеться на сайті президента України. 

Кого з послів звільнив президент України?

Володимир Зеленський серед дипломатичних представників звільнив:

  • Володимира Хоманця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія за сумісництвом;
  • Василя Химанця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія;
  • Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан;
  • Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці;
  • Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Зеленський звільнив 5 українських послів / Фото із сайту Офісу Президента

 

Окрім того, Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО. 


Вадима Омельченка звільнили з посади представника України при ЮНЕСКО / Фото із сайту ОП

На цю посаду призначили Вікторію Ляліну-Бойко.


Вікторію Ляліну-Бойко призначили на посаду представниці України при ЮНЕСКО / Фото із сайту ОП

Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський також звільнив Ольгу Стефанішину з посади пані посла України у Сполучених Штатах.

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