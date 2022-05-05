Зеленський звільнив кількох послів і вже призначив нових представників у 9 країнах

Президент Володимир Зеленський 4 травня підписав укази про звільнення 3 послів. Вони представляли Україну одразу в 5 державах світу.

Також у цей день він і призначив 9 послів у різних країнах. Серед них були нові очільники посольств Куби та Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на укази президента.

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Які саме посли звільнені

Михайло Бродович – Республіка Словенія;

Наталія Задорожнюк – Республіка Північна Македонія;

Олександр Нечитайло – Малайзія, Республіка Філіппіни та Республіка Тимор-Лешті.

Де будуть нові посли України:

Чорногорія;

Об'єднані Арабські Емірати;

Республіка Куба;

Республіка Словенія;

Республіка Північна Македонія;

Гвінейська Республіка;

Республіка Кот-д'Івуар;

Республіка Ліберія.

Ймовірно, звільнені не справлялися

Наразі невідомо, які саме були причини відкликання кількох представників держави. Проте 30 березня Володимир Зеленський казав, що деякі посли лише "даремно витрачають час".

При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу… Шукайте, будь ласка, іншу роботу,

– сказав тоді Володимир Зеленський.

Тоді мовилося про відкликання послів з Марокко та Грузії. Президент акцентував, що зараз не той момент, коли можна працювати лише на те, щоб залишатися при посаді.

Як Дмитро Кулеба коментував звільнення послів

Коли стало відомо про звільнення послів, їх прокоментував глава МЗС України. Його запитали про звільнення генералів, проте Дмитро Кулеба пояснив, що це потрібно інколи робити всюди. Мовляв, у дипломатичному секторі теж є ті, хто "не показує достатньої ефективності" у роботі й результатів нема.

Війна – це завжди момент правди. І люди показують себе з найкращої та найгіршої сторони. Хтось здається сильним у мирний час, а тут ні. Звісно, Росія має в Україні агентів на різних рівнях, але ми їх продовжуємо виявляти,

– пояснив Кулеба.

Проте він підкреслив, що далеко не всі погано працюють. Є ті дипломати, які часто мають нові здобутки в роботі для України.

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