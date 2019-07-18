13:58
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Зеленський дав громадянство України 9 іноземцям: хто вони

      606 Читать новость на русском
      Зеленський дав громадянство України 9 особам
      Зеленський дав громадянство України 9 особам / Getty Images

      Володимир Зеленський підписав відповідний указ 18 липня. Серед громадян, які отримали громадянство, є учасники війни на Донбасі.

      В указі №526/2019 зазначено, що з 9 людей – 7 становлять державний інтерес для країни.

      Читайте також: Зеленський хоче роздавати громадянство України за кордоном: хто може його отримати

      Йдеться про:

      Сергія Алєксєєвича;

      Станіслава Гібадуліна;

      Сергія Гноєва;

      Нугзара Канделакі;

      Андрія Ковніренка;

      Нікіту Макєєва;

      Дениса Прохорова.

      Крім того, двоє людей – Олексія Сівохіна і Дмитра Фоміна – прийнято до громадянства України як осіб, котрі мають видатні заслуги перед Україною.

      Відомо, що Станіслав Гібадулін – молдованин, військовослужбовець та солдат Збройних сил України. Він учасник війни на Донбасі. 27 червня 2018 року указом президента був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

      Нугзар Канделакі приїхав до України, коли почалася війна. Він вступив у "Правий сектор", а пізніше – в полк "Азов". Після повернення із зони АТО оселився в Івано-Франківську.

      Нікіта Макєєв є одним із засновників громадської організації "Захист і реконструкція країни".

      Тим часом, президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою. МЗС України рішуче засудило указ лідера країни-агресора.

      До слова: Росія дала добро на видачу своїх закордонних паспортів жителям Донбасу, – ЗМІ

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      59908
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расизм Трампа
      сьогодні , 13:30 Расизм Трампа
      Іван Яковина 123
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:14 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      59884
      Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"
      сьогодні , 13:03 Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"
      Ірина Буртик 2868
      Казка про згаяний час: чи запізниться Путін до Зеленського?
      сьогодні , 12:00 Казка про згаяний час: чи запізниться Путін до Зеленського?
      Наталія Лебідь 1221
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 11:39 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      1024
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук