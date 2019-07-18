Зеленський дав громадянство України 9 іноземцям: хто вони

Володимир Зеленський підписав відповідний указ 18 липня. Серед громадян, які отримали громадянство, є учасники війни на Донбасі.

В указі №526/2019 зазначено, що з 9 людей – 7 становлять державний інтерес для країни.

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Йдеться про:

Сергія Алєксєєвича;

Станіслава Гібадуліна;

Сергія Гноєва;

Нугзара Канделакі;

Андрія Ковніренка;

Нікіту Макєєва;

Дениса Прохорова.

Крім того, двоє людей – Олексія Сівохіна і Дмитра Фоміна – прийнято до громадянства України як осіб, котрі мають видатні заслуги перед Україною.

Відомо, що Станіслав Гібадулін – молдованин, військовослужбовець та солдат Збройних сил України. Він учасник війни на Донбасі. 27 червня 2018 року указом президента був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Нугзар Канделакі приїхав до України, коли почалася війна. Він вступив у "Правий сектор", а пізніше – в полк "Азов". Після повернення із зони АТО оселився в Івано-Франківську.

Нікіта Макєєв є одним із засновників громадської організації "Захист і реконструкція країни".

Тим часом, президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою. МЗС України рішуче засудило указ лідера країни-агресора.

До слова: Росія дала добро на видачу своїх закордонних паспортів жителям Донбасу, – ЗМІ