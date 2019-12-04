Зеленський хоче домовитись з Росією про обмін полоненими "всіх на всіх"
Президент України Володимир Зеленський хоче під час нормандського саміту домовитись із Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року.
Про це президент сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з прем'єром Швеції Стефаном Левеном.
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Дуже важливо, що ми повернули моряків, політичних полонених. Але не всіх. Я дуже хотів, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома, в Україні. Для мене це дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який починаючи з Мінську має назву "всіх на всіх",
– сказав Зеленський.
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На саміті у Парижі президент також має намір обговорити безпекову ситуацію на Донбасі, де 5 рік триває російсько-українська війна.
Впевнений, якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо саме ми, то можемо добитися серйозних результатів щодо повного виведення всіх військ і незаконних озброєнь. Це дуже важливе питання і я хотів би розуміти хоча б рамку всіх цих термінів,
– додав Зеленський.
Ще одне питання, яке підніматиме український глава держави на саміті – можливість проведення місцевих виборів на Донбасі. Зеленський наполягає, що вони повинні проходити тільки за законодавством України і там мають бути представлені всі українські партії.
Що треба знати про зустріч у нормандському форматі?
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися віч-на-віч Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти (Порошенко і Путін) бачились ще у 2016 році.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.