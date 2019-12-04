Зеленський хоче домовитись з Росією про обмін полоненими "всіх на всіх"

Президент України Володимир Зеленський хоче під час нормандського саміту домовитись із Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Про це президент сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з прем'єром Швеції Стефаном Левеном.

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Дуже важливо, що ми повернули моряків, політичних полонених. Але не всіх. Я дуже хотів, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома, в Україні. Для мене це дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який починаючи з Мінську має назву "всіх на всіх",

– сказав Зеленський.



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На саміті у Парижі президент також має намір обговорити безпекову ситуацію на Донбасі, де 5 рік триває російсько-українська війна.

Впевнений, якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо саме ми, то можемо добитися серйозних результатів щодо повного виведення всіх військ і незаконних озброєнь. Це дуже важливе питання і я хотів би розуміти хоча б рамку всіх цих термінів,

– додав Зеленський.

Ще одне питання, яке підніматиме український глава держави на саміті – можливість проведення місцевих виборів на Донбасі. Зеленський наполягає, що вони повинні проходити тільки за законодавством України і там мають бути представлені всі українські партії.

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