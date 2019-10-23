Зеленський хоче скасувати державну монополію на виробництво спирту
Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєк закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.
Назва законопроєкту – "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
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Упродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у 4 рази. При цьому частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007 році до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році.
Яка мета закону?
Проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції.
Що передбачає законопроєкт Зеленського?
З 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.
Законопроєкт передбачає:
- суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;
- оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;
- оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.
- запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
- експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.
Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.
Що зміниться після ухвалення закону?
Ухвалення законопроєкту забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.
Зауважимо, що через державну монополію на виробництво спирту Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень через розвиток тіньового сектору. Цю держмонополію в Кабміні запропонували скасувати.
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