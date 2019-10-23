Зеленський хоче скасувати державну монополію на виробництво спирту

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєк закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

Назва законопроєкту – "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

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Упродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у 4 рази. При цьому частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007 році до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році.

Яка мета закону?

Проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції.

Що передбачає законопроєкт Зеленського?

З 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Законопроєкт передбачає:

суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;

оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;

оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.

запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;

експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.

Що зміниться після ухвалення закону?

Ухвалення законопроєкту забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Зауважимо, що через державну монополію на виробництво спирту Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень через розвиток тіньового сектору. Цю держмонополію в Кабміні запропонували скасувати.

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