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      Зеленський хоче скасувати державну монополію на виробництво спирту

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      Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо роздержавлення спиртової галузі
      Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо роздержавлення спиртової галузі / president.gov.ua

      Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєк закону щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового.

      Назва законопроєкту – "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

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      Упродовж останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у 4 рази. При цьому частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% у 2007 році до 55% від загального споживання харчового спирту у країні у 2019 році.

      Яка мета закону?

      Проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції.

      Що передбачає законопроєкт Зеленського?

      З 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

      Законопроєкт передбачає:

      • суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;
      • оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;
      • оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.
      • запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
      • експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

      Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.

      Що зміниться після ухвалення закону?

      Ухвалення законопроєкту забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

      Зауважимо, що через державну монополію на виробництво спирту Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень через розвиток тіньового сектору. Цю держмонополію в Кабміні запропонували скасувати.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Верховна Рада Законодавство Алкогольний ринок Алкоголь Гроші
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