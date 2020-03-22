Зеленський обговорив з головою МВФ наслідки поширення коронавірусу
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.
Сторони обговорили економічну ситуацію в Україні через поширення коронавірусу, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
До теми Буде важко, але вибору нема: Шмигаль попередив українців про економічні наслідки коронавірусу
Окрім того, однією із основних тем стало розширення програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян,
– сказав Зеленський.
Глава МВФ, зі свого боку, зазначила, що Фонд підтримує Україну в ситуації з поширенням коронавірусу.
"Мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19", – написала Георгієва на своїй твітер-сторінці.
Зазначимо, Україна сподівається отримати фінансову підтримку від МВФ для країн, що постраждали від Covid-19. Окрім цього, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.
Що відомо про допомогу МВФ?У Міжнародному валютному фонді заявили про готовність мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги країнам, охопленим Сovid-19. Гроші насамперед планують виділити країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.
Коронавірус в Україні: основне
Кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Україні зросла до 73, 22 людини перебувають у важкому стані.
- 12 березня Україна ввела карантин до 3 квітня, аби зупинити поширення коронавірусу. Держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- На час карантину заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
Зеленський допускає запровадження надзвичайної ситуації по всій Україні. 23 березня відбулася селекторна нарада, у якій взяли участь глава держави Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль.
- Від неділі, 22 березня, військовослужбовці ЗСУ долучаться до спільного з поліцейськими та нацгвардійцями патрулювання вулиць. Вони стежитимуть за дотриманням карантину в Україні.
Де в Україні підтвердили Covid-19:
- Дніпропетровській області — 2;
- Донецькій області — 1;
- Житомирській області — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- Києві — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
- Київській області — 5, з яких 1 за останню добу;
- Львівській області — 2, з яких 1 за останню добу;
- Тернопільській області — 1;
- Чернівецькій області — 25 (1 летальний);
- Черкаській області — 1 підтверджений за останню добу.
Знайте більше МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні