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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зеленський обговорив з головою МВФ наслідки поширення коронавірусу

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      Зеленський поговорив із головою МВФ / Getty Images

      Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.

      Сторони обговорили економічну ситуацію в Україні через поширення коронавірусу, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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      Окрім того, однією із основних тем стало розширення програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

      Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян,
       – сказав Зеленський.

      Глава МВФ, зі свого боку, зазначила, що Фонд підтримує Україну в ситуації з поширенням коронавірусу.

      "Мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19", – написала Георгієва на своїй твітер-сторінці.

      Зазначимо, Україна сподівається отримати фінансову підтримку від МВФ для країн, що постраждали від Covid-19. Окрім цього, Київ чекає на 5,5 мільярда доларів у рамках програми розширеного фінансування.

      Що відомо про допомогу МВФ?У Міжнародному валютному фонді заявили про готовність мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги країнам, охопленим Сovid-19. Гроші насамперед планують виділити країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.

      Коронавірус в Україні: основне

      Кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Україні зросла до 73, 22 людини перебувають у важкому стані.

      • 12 березня Україна ввела карантин до 3 квітня, аби зупинити поширення коронавірусу. Держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • На час карантину заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

      Зеленський допускає запровадження надзвичайної ситуації по всій Україні. 23 березня відбулася селекторна нарада, у якій взяли участь глава держави Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль.

      Де в Україні підтвердили Covid-19:

      • Дніпропетровській області — 2;
      • Донецькій області — 1;
      • Житомирській області — 2 (1 летальний);
      • Івано-Франківській області — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
      • Києві — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
      • Київській області — 5, з яких 1 за останню добу;
      • Львівській області — 2, з яких 1 за останню добу;
      • Тернопільській області — 1;
      • Чернівецькій області — 25 (1 летальний);
      • Черкаській області — 1 підтверджений за останню добу.

      Знайте більше МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні

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      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Президент України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський МВФ Новини України Новини політики
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