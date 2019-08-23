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      Зеленський обіцяв, що такого не буде, – Рибачук про скандал з Бужанським і Дубінським

      314 Читать новость на русском
      Олег Рибачук
      Олег Рибачук / 24 канал

      Висловлювання, якими нещодавно відзначилися майбутні нардепи від "Слуги народу" Максим Бужанський та Олександр Дубінський, можуть призвести до зникнення їх з політичної арени. Епоха хамства і самоствердження мала б відійти давно. Володимир Зеленський обіцяв, що таких депутатів і такої поведінки не буде. Однак зараз цього не помітно.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олег Рибачук.

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      "Це просто демонстрація такого занепадства, безкультур'я, бикування, рагульства, яке чомусь проявляється нерідrо у людей, які десь частково і були журналістами", – зазначив він.

      Рибачук додав, що це доволі дивна реакція, як для людей, які знають ціну слова.

      "Чи це самоствердження. Але особливо Дубінський мене вразив тим, що говорячи про те, як його колега Бужанський перебрав в словах, (вжив – 24 канал) набір слів ще на порядок тупіший або бикуватіший – говорячи їхньою мовою", – сказав політичний експерт. 

      Я звернув увагу, що це дуже погано закінчується для політиків. Якщо підете в історію українського парламентраизму, всі ті конфліктні ситуації журналіст-політик або політик-громадськість... Завжди ті політики, які ішли буром і намагалися таким чином самостверджуватися, програвали. Вони зникали з політиної арени,
      – наголосив Рибачук.

      Також він підкреслив, що "Слузі народу" не бажано в перші дні, коли вони хочуть показати найвищу якість, показувати найгірші риси попередників.

      Це все мало б відійти, ця епоха має бути чорти-де. Ми мали б забути про цю епоху. Бо це те ж саме, що нам обіцяв Зеленський, що от таких депутатів, от такої поведінки, такого хамства не буде,
      – нагадав Рибачук.

      Що відомо про скандал з Бужанським і Дубінським

      Максим Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубінський підтримав відповідний допис Бужанського не менш гострими словами.

      Політолог Олександр Давидюк в ефірі 24 каналу висловив думку, що президент Володимир Зеленський мусив би попросити вибачення за вчинок нардепів "Слуги народу" Бужанського та Дубінського.

      Дубінський обізвав "опудалом" політолога Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта.

      бужанський дубінський
      Бужанський і Дубінський

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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