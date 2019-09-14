Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки

Президент Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра оглянув відремонтований міст – саме той, через який було парі з міським головою Філатовим: якщо до 14 вересня міст не буде готовим, то мер піде у відставку. Однак були різні коментарі від фахівців, тож дійти єдиного висновку, хто виграв парі – так і не вдалося.

Саме тому Президент України Володимир Зеленський сказав, що парі з міським головою Дніпра Борисом Філатовим триває.

Тим часом Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА

Вислухавши кількох фахівців із приводу того, в якому стані зараз відремонтований міст, Зеленський не дійшов однозначного висновку.

Я бачу якісь розбірки між мером міста, Службою безпеки, науковцями... Хтось не розуміє якість цього мосту, хтось підтверджує, що міст здано і можна їздити". Що я бачу? Міст зроблено, зроблено в строк, ми по ньому їхали. Але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити,

– сказав Зеленський.

І пояснив: "Для ухвалення справедливого рішення мер передасть мені особисто матеріали по ньому. Я звернуся до спеціальної комісії, і хай комісія приїжджає і приймає. Я розберуся – дайте мені деякий час на справедливе рішення. Парі триває".

Міський голова Дніпра подякував Зеленському, потис руку та зазначив, що очікує на "справедливе та об'єктивне рішення".

Що це за історія з мостом і парі Зеленського та Філатова?

12 липня 2019 року Зеленський відвідував Дніпро. Тоді президент домовився з міським головою, що Філатов піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

9 серпня фахівці оглянули міст та взяли зразки бетону для будівельно-технічної та товарознавчої експертизи. А прокуратура області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.

7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, щодо якого бився об заклад з президентом. А 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці здійснили обшуки – якраз у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції мосту.

Що відомо про міст, який став підставою парі мера та президента? Його відкрили у 1966 році й відтоді міст суттєво зруйнувався. Наприклад, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожували пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Також виснажилися огородження, опори освітлення, гідроізоляція, стійки опор і фундамент.



Ремонт розпочали у 2017 році: на мості переробили електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.