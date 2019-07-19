Зеленський поставив крапку у непорозумінні з Парубієм

Президент Володимир Зеленський більше не звертатиметься до спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Він вирішив, що говоритиме вже з новим парламентом.

Зеленський вважає, що Парубій заблокував усі ідеї його команди і прохання президента про скликання позачергового пленарного засідання Ради 18 липня, пише "Інтрефакс-Україна".

Цікаво: Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання

Президент України сказав, що після останньої відповіді Андрія Парубія, він уже не бачить сенсу продовжувати розмову. Спікер просив Зеленського правильно оформити лист до Верховної Ради.

Зеленський також нагадав, що раніше народні депутати відмовилися розглядати внесений ним законопроект про зниження прохідного бар'єра на виборах до парламенту.

На жаль, багато нових партій – я бачив соціологію – не зможуть подолати бар’єр. І це на жаль. І це буде через пана Парубія. Великий йому привіт,

– сказав Зеленський.

Що відомо про непорозуміння між Зеленським та Парубієм?

Володимир Зеленський двічі, 16 і 18 липня, звертався до Андрія Парубія з проханням позачергово зібратися депутатам і ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.

Які законопроекти вимагає ухвалити Зеленський? 1. "Про розвантаження суддів Антикорупційного суду, що дозволить суду запрацювати";

2. "Про незаконне збагачення",

3. "Про відстрочення штрафних санкцій для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі на єврономерах".

У свою чергу, Парубій відповів, що закрив останнє засідання, а скликати позачергове пленарне засідання можна лише у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради.

Згодом Зеленський різко відреагував на відмову Парубія і звинуватив спікера Ради в численних порушеннях регламенту під час роботи парламенту.

Чому такий поспіх?

Бо Антикорупційний суд має запрацювати з 5 вересня, а новий парламент зможе провести своє перше засідання до 9 вересня. Щоб суд зміг нормально розпочати роботу, парламентарям слід проголосувати за перші 2 законопроекти.

Третій стосується штрафів стосовно власників автомобілів на єврономерах. Так, пільговий період, протягом якого власників "євроблях" не штрафуватимуть, закінчиться уже 22 серпня. Це може призвести до конфліктів на дорогах, коли поліція почне застосувати санкції і вилучати авто. Тому в ОП просять Раду знову відтермінувати штрафи, бо в іншому разі доведеться скликати нараду з МВС, Нацполіцією й Мінінфраструктури, аби шукати інший механізм вирішення проблеми.

Читайте також: Закон цього не передбачає, – Парубій відповів Зеленському щодо позачергового засідання Ради