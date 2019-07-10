Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Президент України представив нового очільника Київської ОДА під час прес-конференції у Борисполі.

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Що відомо про Михайла Бно-Айріяна?

Він народився 1984 року у Баку. Закінчив Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Потім навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес".

Працював у посольстві України в Росії у 2009-2011 роках. Відповідав за питання двостороннього співробітництва у сфері паливно-енергетичного комплексу.

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Протягом 2011-2013 років був радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Відповідав за економічний напрям роботи та співробітництво з країнами Близького Сходу, Африки та СНД. Після того, як Грищенка призначили віце-прем'єр-міністром, Бно-Айріян був призначений його радником.

Після Революції гідності очолював Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. У 2016 році зайняв посаду директора з комунікацій та міжнародного співробітництва компанії "Укренерго", а згодом зайняв посаду заступника директора компанії.

У декларації Бно-Айріяна вказано, що він володіє квартирою у Львові та земельною ділянкою у селі Погреби, що у Броварському районі Київщини. Дружині Бно-Айріяна належить позашляховик "Рендж Ровер" 2011 року випуску. За минулий рік він заробив майже 3,4 мільйона гривень.

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