Зеленський про Кличка: Чому я його не звільнив – просто ще не звільнив

Президент України Володимир Зеленський переконує, що він наразі роздумує над звільнення Володимира Кличка з посади голови КМДА. На його переконання, посади мера Києва та очільника КМДА мають бути розділеними.

Як розповів Зеленський під час пресмарафону, вони спілкувалися з Кличком щодо цього питання, і київський міський голова виступає проти цього розділення.

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Не бачу конфлікту у цьому питанні. Він має одну думку, а я – іншу. Ми побачили, як це відбувається у інших столицях світу. Думаю, що треба розділити. Також я виступаю не проти й нового закону про столицю,

– зауважив президент.

Зеленський додав, що обов’язково спілкуватимуться з Кличком перед тим, як ухвалюватиме рішення про його звільнення.

4 вересня, Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА та скерував відповідний документ до Офісу Президента. Але Зеленський не погодив цей документ досі.

Чому влада хоче звільнити Кличка з посади голови КМДА? Посади голови КМДА та міського голови Києва майже завжди були суміщеними. Зокрема, так було до 2010 року, коли столицею керував одіозний і непередбачуваний Леонід Черновецький. Після чотирьох років його правління влада задумалася, як обмежити, принаймні частково, цю людину у повноваженнях. Відтак, вирішили "розділити" посади міського голови та голови КМДА між двома особами.



Щоправда, за часів правління президента-втікача Віктора Янукович мера Києва та голів КМДА призначали окремо. Проте після Євромайдану та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка саме його новообраний президент Петро Порошенко призначив головою й міської адміністрації.