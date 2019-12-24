16:12
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Зеленський вирішив звільнити голів Закарпатської та Львівської ОДА

      1368 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій – Маркіяна Мальського та Ігора Бондаренка.

      Таку заяву президент зробив на зустрічі Ради розвитку громад і територій. Захід проходив під його головуванням. 

      Зверніть увагу! З Кабміну можуть звільнити кількох міністрів, – ЗМІ

      Як зауважив Зеленский, він, як і обіцяв, разом із командою наприкінці року почав оцінку роботи кожного з голів Облдержадміністрацій. Зауважимо, що дехто з них пропрацював лише 3 – 4 місяці. За словами, президента передусім оцінювали результати. 

      Також він подякував за роботу голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському та очільнику Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку. Опісля Зеленський заявив, що вирішив їх звільнити.  

      Ухвалив рішення їх звільнити не через те, що вони – люди недосвідчені чи не чисті на руку. А через те, що у цих областях ми не побачили жодного результату,
      – пояснив президент.

      Новина доповнюється 

      Ціни на пальне в Україні впали після вимоги Зеленського
      сьогодні
      5372
      Теги: Новини Львова Новини України Новини Закарпаття Президент України Володимир Зеленський Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 93
      сьогодні , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 119
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1115
      сьогодні , 15:00 Путина тянет на место преступления
      Віталій Портников 547
      сьогодні , 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 405
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук