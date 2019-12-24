Зеленський вирішив звільнити голів Закарпатської та Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій – Маркіяна Мальського та Ігора Бондаренка.

Таку заяву президент зробив на зустрічі Ради розвитку громад і територій. Захід проходив під його головуванням.

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Як зауважив Зеленский, він, як і обіцяв, разом із командою наприкінці року почав оцінку роботи кожного з голів Облдержадміністрацій. Зауважимо, що дехто з них пропрацював лише 3 – 4 місяці. За словами, президента передусім оцінювали результати.

Також він подякував за роботу голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському та очільнику Закарпатської ОДА Ігорю Бондаренку. Опісля Зеленський заявив, що вирішив їх звільнити.

Ухвалив рішення їх звільнити не через те, що вони – люди недосвідчені чи не чисті на руку. А через те, що у цих областях ми не побачили жодного результату,

– пояснив президент.

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