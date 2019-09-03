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      Зеленський все зіпсував: Лукашенко розповів, чому не їздить на роботу велосипедом

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      Лукашенко не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського
      Лукашенко не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського / Колаж 24 каналу

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі. Усе через президента України Володимира Зеленського, який першим озвучив таку ідею.

      Білоруський президент сказав під час спілкування зі школярами зауважив, що йому дуже подобається електротранспорт. Тому він хотів би їздити на роботу велосипедом або електромотоциклом.

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      Проте, їздити велосипедом на роботу обіцяв Зеленський ще після обрання президентом. Через це Лукашенко і відмовився від своєї ідеї, аби не повторювати за українським лідером.

      Але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити. Тому я відмовився від цієї ідеї, бо одразу паралель проведуть, скажуть: Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він на велосипеді їздить, і він поїхав. Тому я від цього відмовився,
      – сказав Лукашенко.

      Чому Зеленський таки не їздить на велосипеді на роботу?На велосипеді їздив герой Василь Голобородько, якого Зеленський грав у серіалі "Слуга народу". Однак раніше у команді президента пояснювали, що "Слугу народу" не створювали як інструмент політичних технологій. Те, що президент у серіалі їздить на велосипеді, – це був меседж, що слід змінювати філософію держави.

      Сам Зеленський під час передвиборчої кампанії їздив на машині, пояснивши відсутність велосипеда словами: "Ви хочете, щоби мене грохнули?". Згодом гарант пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити через небезпеку. Проте, кортеж президента значно менший від його попередників і складається з 2-3 машин.

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Новини Білорусі Транспорт
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