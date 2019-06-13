Зеленський запросив президента Казахстану Токаєва відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарт Токаєва з перемогою на президентських виборах Казахстану і запросив його відвідати Київ.

Текст вітального листа опублікували в офіційних казахстанських ЗМІ.

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Зеленський привітав новообраного президента Казахстану від імені усіх українців. Він побажав йому міцного здоров'я і нових успіхів, а дружньому народові Казахстану – миру і процвітання

Довіра, яку вам надали виборці, є свідченням вашого високого авторитету та відданості служінню народу Казахстану,

– зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський переконаний, що спільними зусиллями лідерам вдасться поглибити конструктивну співпрацю між країнами на основі взаємної підтримки суверенітету і територіальної цілісності.

Президент України запросив Касим-Жомарт Токаєва відвідати Україну, щоб "додати новий імпульс розвитку відносин між Києвом та Нур-Султаном".

Новообраний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 12 червня офіційно склав присягу та вступив на посаду очільника країни. Церемонія інавгурації пройшла у Палаці незалежності в столиці Нур-Султані.

Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва?Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади. Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – міністром МЗС та прем'єр-міністром.



Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 році Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ. А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН, Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння.



Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.