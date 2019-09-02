Зеленський зобов'язав ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань упродовж 3 місяців

Президент України Володимир Зеленський зобов'язав забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 грудня 2019 року. Новий орган буде займатися виявленням, припиненням, розкриттям та розслідуванням злочинів, спрямованих проти фінансових інтересів держави.

Президент озвучив вимогу під час наради керівництва уряду, Верховної Ради та правоохоронних органів.

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Відповідальними за ухвалення закону президент призначив Дмитро Разумкова, Давида Арахамію та голову Гетманцева Данила.

Службу фінансових розслідувань замінить департамент Нацполіції з розслідування економічних злочинів.

Що відомо про створення СФР?

Протягом кількох років в Україні триває дискусія щодо створення окремого правоохоронного органу, який відповідатиме за економічні злочини. Кабмін говорив про створення Служби фінансових розслідувань ще влітку 2014 року.

Відтоді в Раді реєстрували п'ять законопроєктів про створення такого органу – серед них і розроблений Мінфіном проєкт закону про СФР, і проєкт про Національне бюро фінансової безпеки, створений за підтримки п'ятого президента Петра Порошенка. До розгляду в Раді не дійшов жоден.

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Вже наприкінці липня 2019 року глава Державної податкової служби Сергій Верланов від імені команди президента Зеленського заявив, що до нового парламенту внесуть як першочерговий законопроект про Службу фінансових розслідувань.

Чим займатиметься Служба фінансових розслідувань?СФР – це єдиний правоохоронний орган, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, спрямованих проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах.



Окрім цього, СФР буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники, що сприяють розвитку економічної злочинності та вчиненню таких злочинів. А на основі аналізу подавати пропозиції уряду щодо формування державної політики з метою забезпечення ефективного запобігання економічним злочинам.