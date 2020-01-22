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      Зеленський зустрівся з головою МВФ у Давосі: про що говорили

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      Зеленський зустрівся з головою МВФ Георгієвою / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у межах візиту в Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі.

      Зеленський та Георгієва обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ в Україні, повідомив Офіс Президента.

      До теми: Нова програма МВФ для України: Гончарук описав умови

      Сторони також обговорили реалізацію програми розширеного фінансування в обсязі 5,5 мільярда доларів, про яку Україна та МВФ домовилися в 2019 році.

      Георгієва та Зеленський високо оцінили швидкість та якість співпраці України з МВФ.

      У нас була дуже конструктивна розмова з президентом Зеленським про прогрес, зроблений у реформуванні судової влади, підвищенні поваги до закону, в просуванні в економічному зростанні та важливості завершити дії, які, як і раніше, залишаються нерозв'язними, щоб ми могли поставити програму МВФ на рішення ради директорів,
      – сказала Георгієва.

      Що відомо про програму МВФ для України

      В НБУ чекають, що рада директорів МВФ затвердить нову трирічну програму для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року. Джерела в українському уряді кажуть, що голосування з цього питання очікується в лютому.

      Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Давос 2020 МВФ Гроші Фінанси Реформи
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