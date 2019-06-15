Зеленський звільнив посла України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Ігоря Сагача звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Швеції.

Відповідний указ за номером №411/2019 з’явився на сайті українського гаранта.

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Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Швеція,

– мовиться у документі за підписом Зеленського.



Указ Зеленського про звільнення Сагача з посади посла України в Швеції

Ігор Сагач перебував на посаді посла України в Швеції з травня 2015 року. До цього часу, а саме з 2008-го по 2010 рік, він очолював місію України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Крім того, дипломат був послом України у Норвегії.

За час президенства Зеленського це фактично перший випадок, коли гарант звільнив посла. Щоправда, за кілька днів до оголошення офіційних результатів виборів тодішній очільник держави Петро Порошенко звільнив посла України у Молдові Івана Гнатишина. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, це було особистим бажання диппредставника.

11 червня Зеленський укотре підписав подання до Ради про звільнення очільника МЗС Павла Клімкіна. Також він запропонував призначити на цю посаду Вадима Пристайка.

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