21:07
15 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Зеленський звільнив посла України у Швеції

      214 Читать новость на русском
      Зеленський підписав указ про звільнення Сагача з посади посла України в Швеції
      Зеленський підписав указ про звільнення Сагача з посади посла України в Швеції / Прес-служба українського президента

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Ігоря Сагача звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Швеції.

      Відповідний указ за номером №411/2019 з’явився на сайті українського гаранта.

      Зверніть увагу! Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Швеція,
      – мовиться у документі за підписом Зеленського.

      Зеленський, посол України в Швеції, Сагач
      Указ Зеленського про звільнення Сагача з посади посла України в Швеції 

      Ігор Сагач перебував на посаді посла України в Швеції з травня 2015 року. До цього часу, а саме з 2008-го по 2010 рік, він очолював місію України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Крім того, дипломат був послом України у Норвегії.

      За час президенства Зеленського це фактично перший випадок, коли гарант звільнив посла. Щоправда, за кілька днів до оголошення офіційних результатів виборів тодішній очільник держави Петро Порошенко звільнив посла України у Молдові Івана Гнатишина. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, це було особистим бажання диппредставника.

      11 червня Зеленський укотре підписав подання до Ради про звільнення очільника МЗС Павла Клімкіна. Також він запропонував призначити на цю посаду Вадима Пристайка.

      Хто такий Вадим Пристайко: біографія ймовірного очільника МЗС

      blog_ava
      Зеленський анонсував реформи для бізнесу та "вливання" у Донбас
      сьогодні
      4191
      Теги: Новини політики Новини України МЗС України Володимир Зеленський Президент України Швеція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Збірна України – чемпіон світу з футболу U-20
      сьогодні , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу U-20
      151
      No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз
      сьогодні , 19:00 No smoke, no drugs, no alcohol – стрейтеджери раніше і зараз
      Марія Ягодка 208
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      сьогодні , 18:45 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      6602
      Українське "кривосуддя": як через помилкове рішення суддів вбили дитину
      сьогодні , 18:00 Українське "кривосуддя": як через помилкове рішення суддів вбили дитину
      Роман Маселко 631
      Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів з життя легендарного Миколайчука
      сьогодні , 17:20 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів з життя легендарного Миколайчука
      Юліана Вінтюк 2843
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук