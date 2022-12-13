Зима для ворога буде і холодною, і пекельною, – у Зеленського анонсували дуже позитивні новини
13 грудня 2022, 13:24Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
Російські окупанти сподівалися заморозити українців. Однак самі опиняться в пекельній зимі.
Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що місцями зима для окупантів буде холодною. А місцями – пекельною.
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Зброї буде більше. Зима для ворога буде місцями холодною, а десь пекельною, якщо він не забереться з України,
– мовиться в повідомленні.
У Росії – дуже невтішні новини
- Росія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Станом на 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 95 260 окупантів. Лише за добу на концерт до Кобзона вирушили 500 загарбників.
- Олег Жданов – військовий експерт – розповів, що Росія вже втратила 13 генералів – "це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса".
- До початку повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєнні 3 500 танків у бойовому стані. Водночас наразі їх залишилося близько 500. Окрім того, невідомо, чи вони перебувають у робочому стані.
- Щодня втрати Росії лише збільшуватимуться та ставатимуть масштабнішими.