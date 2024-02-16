Літак Зеленського до Франції супроводжували німецькі винищувачі: у президента показали відео

Володимир Зеленський 16 лютого ввечері прибув до Франції. У президента показали відео, на якому можна побачити, як літак з главою держави супроводжували німецькі винищувачі.

Відповідний ролик у свою сторіс виклав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Він висловив вдячність Німеччині за супровід борту з главою української держави.

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Літак президента супроводжували винищувачі

На відео, яке виклав у своєму інстаграмі Сергій Никифоров, можна побачити, як поруч із бортом, на якому перебував Володимир Зеленський, летіла пара німецьких винищувачів. Мовиться про літаки Eurofighter Typhoon.

Дякую, Німеччино,

– написав Никифоров.

Літак з Зеленським супроводжували винищувачі: дивіться відео

Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду

Звернімо увагу, що Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Парижі підписали безпекову угоду. Французький лідер під час спільної пресконференції пообіцяв довгострокову підтримку для нашої держави.

Він зауважив, що безпекова угода конкретизує ті зобов'язання, які країни взяли на себе під час Вільнюського саміту НАТО у липні 2023 року. За його словами, підтримка має "колективний вимір".

Еммануель Макрон додав, що Росія не лише підриває міжнародну безпеку, а й дестабілізує світ. Крім того, вона нехтує власними зобов'язаннями, які взяла на себе у 1990-х роках. А от Україна захищає міжнародне право.

Безпекову угоду між Україною та Францією підписали на 10 років. Діятиме вона до тих пір, поки наша держава не стане членом НАТО. Також Париж на підтримку України виділить 6 мільярдів євро.

Він додав, що Франція надалі підтримуватиме Україну в постачанні техніки, кооперації оборонних підприємств, ділитиметься розвідувальними даними, а також надаватиме цивільним допомогу.

Ми готові робити більше, навіть якщо це порушить звички та комфорт,

– наголосив Макрон.

Йдеться про посилення обороноздатності Європи та продовження підтримки України. Франція робитиме це у форматі "сьогодні, завтра і скільки потрібно".

Також під час пресконференції Еммануель Макрон розповів, коли приїде з візитом до України. Він запевнив, що слід очікувати на нього у Києві до середини березня.