У Зеленського обговорили з Фріланд кризу на кордоні з Білоруссю

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поспілкувався з Христею Фріланд – віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади. Розмова відбулася 16 листопада.

Посадовці спілкувалися телефоном. Єрмак, зокрема, розповів канадській урядовиці про те, якою зараз є безпекова ситуація на сході України.

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У Зеленського подякували Канаді за підтримку

Крім цього, очільник Офісу Президента подякував за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави з боку світової спільноти та Канади. Він запевнив, що Україна її відчуває. Крім цього, Єрмак підкреслив, що важливо, аби Оттава й надалі сприяла реалізації євроатлантичних прагнень України

Посадовці обговорили й інші важливі питання

Єрмак та Фріланд також обговорили питання складної ситуації, яка виникла внаслідок кризи з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі.

Натомість Фріланд привітала кроки Зеленського, спрямовані на боротьбу з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію. Сторони також спілкувалися про подальший розвиток взаємодії в межах Кримської платформи. Єрмак озвучив Фріланд результати візиту до США, здійсненого напередодні.

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