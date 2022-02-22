У Зеленського обговорюють воєнний стан лише у двох областях, – журналіст

Після цинічних дій очільника Кремля щодо "визнання" бойовиків на окупованому Донбасі, в Україні тривають розмови про можливий воєнний стан. Втім, досі конкретної відповіді на це питання немає.

Але в команді президента розглядають таку можливість. Про це повідомив журналіст Роман Кравець.

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Де може бути воєнний стан

За його словами, мовиться про введення воєнного стану лише у двох регіонах. Прогнозовано, що це Донецька та Луганська області.

Втім, поки у президента це називають "робочим варіантом".

Ймовірність воєнного стану в державі

Про це говорили й раніше, але влада заперечувала, що це зроблять. Але розмови посилились після рішення Путіна про "визнання" бойовиків на окупованому Донбасі. Народний депутат Олег Дунда звернувся до Володимира Зеленського і закликав главу держави ввести воєнний стан.

Також була інформація, що під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулось 21 лютого, в Україні могли запровадити воєнний стан. Але цього не відбулось.

Натомість у штабі операції Об'єднаних сил заявили, що за добу 21 лютого виявили розміщення військової техніки Росії на окупованому Донбасі. Мовиться про 134 одиниці техніки, що порушують мінські угоди.

Думка президента про воєнний стан: дивіться відео