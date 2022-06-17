У Зеленського презентували "Книгу катів" з даними росіян, які вчиняють злочини в Україні

Про звірства російських військових в Україні дізнався увесь світ. Тепер важливо, щоб кожен із них отримав покарання за свої злочини.

Саме з цією метою Офіс Президента запустив роботу інформаційної системи "Книга катів України". Про це на брифінгу повідомив заступник керівника ОП Андрій Смирнов, інформує 24 канал.

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Схема роботи системи

У книзі містяться верифіковані дані російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини проти українців.Такі книгу створив ОП за дорученням президента Володимира Зеленського.

Список російських військових, який вже є у ній не остаточний і буде доповнюватися. За словами Смирнова, надалі перевірені дані будуть використовувати правоохоронні органи, міжнародні суди та спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочинів Росії в Україні.

Воєнні злочини не мають строку давності, а записані в "Книгу" кати українського народу не будуть забуті, доки не заплатять за свої злочини. Російські військові можуть втікти з Київської, Сумської чи Харківської областей, проте не зможуть втекти від покарання,

– сказав він.

Кожен може поділитися тим, що знає

Заступник глави ОП також зазначив, що кожен громадянин України, який став жертвою російських військових і впізнав злочинця та кривдника, може надати додаткові відомості про це. Їх використають, щоб заіксувати факт злочину, сформувати звинувачення та ухвалити вирок.

"Україна – це правова держава цивілізованої частини світу, де вбивства невинних та знищення міст не вважають нормою у ХХІ столітті. Тут речі називаються своїми іменами: не "хлопок", а вибух, не "спеціальна операція", а відкрите воєнне вторгнення, не "денацифікація мирного населеного пункту", а воєнний злочин", – сказав Смирнов.

Він також аргументував, що кожен злочин вчиняє людина – безпосередньо чи шляхом надання злочинного наказу. Тому за кожен злочин відповідальні за нього люди мають нести покарання.

Покарання для російських злочинців

Україна вже розслідує і навіть почала судові процеси проти російських військових, які вчиняли воєнні злочини проти нашої держави. Зокрема, суд оголосив перший вирок російському злочинцю Вадиму Шишимаріну. Він убив цивільного українця в Сумській області під час вторгнення. Тепер за цей злочин отримав довічне ув'язнення.

Але на цьому українську правосудя не зупиняється і в майбутньому планує покарати всіх, хто причетний до злочинів. Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що в Україні судитимуть оператора, який наводив російську артилерію на цивільні будинки в Чернігові. Його звинувачують в обстрілі житлового будинку. Перед українським правосуддям постане оператор-навідник Михайло Куліков.

Також радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що світ більше не буде у безпеці, якщо Росія не пройде через певні етапи. Передусім мовиться про суд над воєнними злочинцями, винними у звірствах в Україні. Іншого шляху для цього немає, на його думку. САме тому кожен злочинець має бути покараний. Це зробить або правосуддя, або ж Збройні Сили України, ліквідувавши окупантів на полі бою.

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