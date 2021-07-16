У Зеленського прокоментували результати зустрічі Меркель та Байдена

Ангела Меркель та Джо Байден поспілкувалися у Німеччині. Згадували, зокрема, про Україну. Як в Офісі Президента відреагували на результати зустрічі політиків – читайте далі.

Про це під час брифінгу 16 липня розповів Сергій Никифоров. За його словами, Зеленський привітав зусилля іноземних лідерів щодо врегулювання кризи через "Північний потік-2".

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Україна вдячна, але хоче конкретики

"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, підтримку суверенітету та їхні заяви про те, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік-2" як зброю, і що Україна навіть після завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною", – наголосив Никифоров.

Водночас, додав він, український президент звернув увагу, що конкретних кроків, які б справді протидіяли загрозам запуску цього трубопроводу, немає.

Ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули,

– підкреслив речник глави держави.

Крім цього, прессекретар президента висловився про спільну декларацію, яку підписали Меркель та Байден. У ній закріплена обіцянка захищати "права та гідність усіх людей та протистояти несправедливості й нерівності скрізь, де це відбудеться".

Як зазначив Никифоров, український лідер сподівається, що саме так все й буде. Він висловив надію, що найпотужніші країни – світу та Європи – будуть вірними своїм зобов'язанням та принципам, й не проміняють їх на комерційні інтереси.

Про візит Зеленського у США

Речник Зеленського також розповів, на якому етапі зараз домовленості щодо візиту президента України до США. Він запевнив, що відповідні узгодження вже проходять фінальну стадію. Тож час та програму поїздки мають намір оприлюднити вже найближчим часом.