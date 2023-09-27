Не вписуються у наратив, – у Зеленського розкритикували "втому" від війни в західних ЗМІ

В Офісі Президента України розкритикували західні ЗМІ, які пишуть про "втому" від війни. В ОП заявляють, що західні ЗМІ уникають новин про досягнення України на полі бою.

З критикою на адресу західних медіа виступив радник ОП Михайло Подоляк. Він навів перелік гучних новин про успіхи України, про які західні ЗМІ могли писати замість публікацій про "втому" від війни.

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Подоляк навів такий перелік позитивних новин в Україні:

"Україна розблокувала небо над Кримом";

"Російському домінуванню в Чорному морі, схоже, приходить кінець з демілітаризацією Чорноморського флоту";

"ATACMS з касетними боєголовками становитимуть значну загрозу для російських військ на півдні України";

"Знищення літака на урядовому аеродромі під Москвою демонструє абсолютну беззахисність Росії перед обличчям бойовиків".

Кожна з цих новин була б гідна заголовків світових ЗМІ, але, на жаль, вони не вписуються в загальний редакційний наратив,

– наголосив радник ОП.

Як сказав Подоляк, західні ЗМІ надають перевагу таким новинам: "Захід втомився від України", "Захід тисне на Україну", "Захід не вірить в Україну".

"А тим часом українські захисники продовжують молоти російські війська, відстоюючи демократію і свободу, повертаючи безпеку і стабільність у наш світ. Тож, оцінюйте реальність адекватно та вірте в Україну", – резюмував Подоляк.

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