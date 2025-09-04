Про це в етері 24 Каналу наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що тільки військовим способом звільнити території від російської армії, можливо, не вдасться. Для цього потрібен інший рівень забезпечення України, а не всі її союзники готові нині його передбачити.

Які три інструменти варто застосувати щодо Росії?

Сьогодні не всі партнери України мають розуміння того, з Росією треба розмовляти тільки з позиції максимально жорсткої сили. А воювати віч-на-віч з країною, яка має в рази більше ресурсів, як підкреслив радник голови ОПУ, важко.

Сценарій замороження війни – можливий, він реалістичний. Це один з можливих сценаріїв. Якщо він почне працювати, то далі треба посилювати економічний, ізоляційний тиск на Росію. Не варто допускати розмов про зупинення санкцій, навпаки, слід паралельно тиснути, санкції мають тільки наростати,

– наголосив Подоляк.

Адже Росія є порушником міжнародного права, і факт її злочину за такого сценарію ніхто не скасовує. Радник голови ОПУ пояснив, що є агресія першого типу, здійснена Росією у 2014 році, а також другого типу – повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Подоляк окремо наголосив і на важливості впровадження ізоляційно-дипломатичного тиску щодо Росії. На його переконання, не варто виводити країну-агресорку з ізоляції та робити публічні меседжі про те, що з Кремлем треба обов'язково вести діалог. На думку радника голови ОПУ, це помилково.

Немає сенсу розмовляти з людьми, які не готові до раціональної моделі поведінки. Росія до цього не готова, вона готова до продовження війни,

– наголосив Подоляк.

Сьогодні, як зауважив радник голови Офісу Президента, є певний альянс, який стоїть за Росією. Є ті, хто беруть безпосередню участь у війни (Іран, Північна Корея), а є ті країни, які суттєво підсилюють економічні спроможності країни-агресорки: Китай.

Подоляк зазначив, що з іншого боку є альянс, який підтримує Україну. З психологічного погляду наша держава, зі слів Подоляка, готова до найжорсткішого спротиву російській агресії, але, на жаль, її партнери допускають ухвалення компромісних рішень. Він уточнив, що мовиться не про те, аби віддати Росії українські території, а про те, що Європа та США вважають, що треба розмовляти з Москвою.

"Україна дослухається до своїх партнерів, до США, які говорять про потребу дипломатичного врегулювання. Але ми бачимо, що до цього не готова Росія. Ми можемо хотіти будь-якого фіналу війни, більш-менш справедливого, цього можуть хотіти Європа і навіть США, Китай та Індія також хочуть припинення війни, але є проблема – неготовність Росії виходити з війни", – підсумував Подоляк.

Якщо надалі вмовляти Росію, просити її сісти за стіл переговорів, це, на переконання радника голови ОПУ, буде її лише стимулювати далі поводитися нахабно. Путін розуміє тільки силу. Тому важливо передбачити суттєві жорсткі обмеження для Росії, мовчання щодо неї, потужні масштабовані удари по її території. Це ті три інструменти, які, на думку Подоляка, точно можуть дати певний результат.

Інакше країна-агресорка буде накопичувати ресурси по лінії фронту, продовжувати ракетно-дронові атаки по цивільному населенню. Це головний інструмент ведення війни російського диктатора Путіна.