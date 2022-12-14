У Зеленського спрогнозували орієнтовний час фіналу війни в Україні

У Офісі Президента припустили, коли може завершитись війна в Україні. За їхніми словами, це залежить від низки чинників та перелічили, яких саме.

Відповідну заяву 14 грудня зробив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його даними, час завершення війни можна спрогнозувати, аналізуючи психологічний та математичний чинники.

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Коли може припинитись війна

Радник Андрія Єрмака розповів, що завершення війни залежить від багатьох чинників. Зокрема, мовиться про:

математичні;

психологічні;

психоемоційні;

зовнішньополітичні;

а також внутрішньополітичні, зокрема і в Росії.

Також Подоляк пояснив, що навіть ті країни, які раніше підтримували Росію, зараз все далі від неї.

Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна – літо наступного (мовиться про 2023 – 24 канал) року,

– заявив Михайло Подоляк.

Також радник глави Офісу Президента заявив, що можна прогнозувати, що у росіян практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої.

Щоправда, за даними Подоляка, у росіян є два ресурси. Мовиться про:

живу силу – тобто мобілізовані, які є безправними. Це проблема, бо Кремль фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок чи здоров'я. Проте на нинішній етап війни це не дуже впливає, адже наразі – високотехнологічна війна, але це російський ресурс;

– тобто мобілізовані, які є безправними. Це проблема, бо Кремль фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок чи здоров'я. Проте на нинішній етап війни це не дуже впливає, адже наразі – високотехнологічна війна, але це російський ресурс; дуболомство вищого політичного керівництва Росії, – воно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім того, щоб до кінця спалити Росію. За словами Подоляка, це керівництво некомпетентне з точки зору ухвалення антикризових рішень. Ба більше, воно довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий.

Що відомо про завершення війни