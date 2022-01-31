У Зеленського відповіли на заяву Кремля про зустріч президентів у Пекіні

У Кремлі не виключили ймовірність зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна під відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Однак речник президента України зазначив, що політик не планує поїздку в Китай.

В Україні привітали заяву Кремля

Найближчими днями у Зеленського заплановані зустрічі у Києві. Про це журналістам 24 каналу заявив речник президента Сергій Никифоров.

До теми Путін на Олімпіаді ні з ким не спілкуватиметься, але Кремль не виключає зустріч із Зеленським

Станом на сьогодні в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом,

– розповів прессекретар політика.

За його словами, контакти з керівництвом Польщі, Великої Британії, Нідерландів і Туреччини необхідні для консолідації міжнародної підтримки навколо України.

Водночас Никифоров привітав те, що в Кремлі почали "усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів".

Що цьому передувало

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля не планує проводити двосторонні зустрічі з іншими політиками у Пекіні. Однак на питання журналістів про те, чи може президент Росії зустрітися з українським колегою, Пєсков відповів: "У планах такої зустрічі немає, але повністю ми цього виключати не можемо".

Деталі про зустріч Зеленського та Путіна

У Кремлі заявили, що готові говорити з українським президентом, однак не про тимчасово окупований Донбас.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пропонує Зеленському приїхати у Москву, Санкт-Петербург або Сочі.

Президент України наголосив, що не розуміє, для чого кликати людину у такому форматі, щоб вона не погодилась.

Раніше політик пропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу. Однак відповідь Кремля була та сама – про Донбас не говоритимуть й хай Зеленський приїжджає у Москву.

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