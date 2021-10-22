Спроба нас залякати є жалюгідною, – у Зеленського прокоментували напад на Жовкву

22 жовтня 2021 , 13:01
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Джерело:

24 канал

На подвір'я будинку, в якому живе заступник Єрмака Ігор Жовква, кинули "коктейль Молотова". На цей інцидент вже відреагували в Офісі Президента.

Речник Зеленського Сергій Никифоров наголосив, що ні сам Ігор Жовква, ні будь-хто інший, не постраждали. Він також відзначив, зокрема, оперативну та професійну роботу поліції. Відповідне відео ОП ексклюзивно надав 24 каналу.

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Жовква вже поспілкувався зі слідчими

Адже правоохоронці вже затримали ймовірного правопорушника та проводять з ним слідчі дії. Тепер у Зеленського сподіваються на швидке встановлення замовників та можливих мотивів цього нападу, а також притягнення усіх винних до відповідальності. Єрмак додав, що Жовква вже дав свідчення слідчим. Зараз він перебуває на робочому місці та продовжує виконувати свої посадові обов'язки в Офісі Президента.

Зі слів Жовкви, така спроба залякати його або ОП є беззмістовною та жальгідною, а подібний прояв ненависті є неприпустимим у цивілізованій країні,
– підкреслив речник Зеленського.

Зазначимо, що Жовква понад 15 років працює на керівних посадах. Він є кандидатом політичних наук, дипломатом, заслуженим працівником освіти України. Посаду заступника керівника Офісу Президента обіймає з червня 2021 року. Він відповідає за напрям європейської та євроатлантичної інтеграції.

В ОП прокоментували напад на Жовкву: дивіться відео

"Коктейль Молотова" у дворі Жовкви: що відомо

  • Інцидент трапився вночі проти 22 жовтня. Зазначимо, що будинок Ігоря Жовкви, який є заступником Андрія Єрмака, розташований у Дарницькому районі Києва. 
  • Зловмисник кинув на його подвір'я пляшку із легкозаймистою речовиною. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Він – уродженець села  Косарі, що на Черкащині.
  • Затриманий стверджує, що це було "замовлення". Мовляв, відповідне оголошення він знайшов на одному із сайтів в інтернеті. Адресу потерпілого та інші вказівки він нібито отримував через телеграм.
Зверніть увагу! Раніше на Київщині невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Постраждав водій посадовця. Наразі провохоронці проводять розслідування цього інциденту.

  

Автор: Ірина Буртик