Спроба нас залякати є жалюгідною, – у Зеленського прокоментували напад на Жовкву

На подвір'я будинку, в якому живе заступник Єрмака Ігор Жовква, кинули "коктейль Молотова". На цей інцидент вже відреагували в Офісі Президента.

Речник Зеленського Сергій Никифоров наголосив, що ні сам Ігор Жовква, ні будь-хто інший, не постраждали. Він також відзначив, зокрема, оперативну та професійну роботу поліції. Відповідне відео ОП ексклюзивно надав 24 каналу.

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Жовква вже поспілкувався зі слідчими

Адже правоохоронці вже затримали ймовірного правопорушника та проводять з ним слідчі дії. Тепер у Зеленського сподіваються на швидке встановлення замовників та можливих мотивів цього нападу, а також притягнення усіх винних до відповідальності. Єрмак додав, що Жовква вже дав свідчення слідчим. Зараз він перебуває на робочому місці та продовжує виконувати свої посадові обов'язки в Офісі Президента.

Зі слів Жовкви, така спроба залякати його або ОП є беззмістовною та жальгідною, а подібний прояв ненависті є неприпустимим у цивілізованій країні,

– підкреслив речник Зеленського.

Зазначимо, що Жовква понад 15 років працює на керівних посадах. Він є кандидатом політичних наук, дипломатом, заслуженим працівником освіти України. Посаду заступника керівника Офісу Президента обіймає з червня 2021 року. Він відповідає за напрям європейської та євроатлантичної інтеграції.

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"Коктейль Молотова" у дворі Жовкви: що відомо

Інцидент трапився вночі проти 22 жовтня. Зазначимо, що будинок Ігоря Жовкви, який є заступником Андрія Єрмака, розташований у Дарницькому районі Києва.

Зловмисник кинув на його подвір'я пляшку із легкозаймистою речовиною. Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Він – уродженець села Косарі, що на Черкащині.

Косарі, що на Черкащині. Затриманий стверджує, що це було "замовлення". Мовляв, відповідне оголошення він знайшов на одному із сайтів в інтернеті. Адресу потерпілого та інші вказівки він нібито отримував через телеграм.