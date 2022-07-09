У Зеленського відреагували на удари окупантів по Харкову та Кривому Рогу

В Офісі Президента відреагували на ракетні удари росіян по Харкову та Кривому Рогу. Наголосили, що бити по житлових будинках – тактика боягузів.

Глава ОП Андрій Єрмак констатував, що росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, є жертви, зокрема молода дівчина.

Важливо Після обстрілу Харкова є зруйновані будинки: з-під завалів дістали 12-річну дитину

Для росіян – це і є поле бою. Тактика боягузів – бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою,

– наголосив Єрмак.

При цьому він відзначив, що ЗСУ нарощують потужність. Українська армія отримує ще більше зброї.

Обстріли Харкова та Кривого Рогу

росіяни зранку 9 липня обстріляли центр Харкова. Вони запустили ракету у житлові будинки. З-під завалів дістали 12-річну дитину. Загалом госпіталізували трьох поранених, ще чотирьом надавали допомогу на місці.

Крім того, окупанти вгатили з "Градів" по Інгулецькому району Кривого Рогу. Спочатку обірвалося життя 41-річної жінки. До слова, вона працювала кухаркою у дитсадку. Потім у лікарні померла 20-річна дівчина. Ворожі снаряди поцілили по школі. В будівлі вибило вікна та розбито дах. Згоріла машина, яка стояла поруч.

Актуально – 136 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: відео