Пропагандистське накачування, – У Зеленського відреагували на заяви Путіна про ракети

В Офісі Президента нагадали, що Росія межує з країнами-членами НАТО. Там не спостерігається ракетної або будь-якої іншої загрози дляМоскви. Таким чином в ОП відреагували на висловлювання Володимира Путіна про політ ракет

Заяви Путіна, що вступ України до НАТО стане "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7-10 хвилин, є "пропагандистським накачуванням". Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк

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Риторика Путіна не нова

За словами Подоляка, всі тези абсолютно передбачувані й очевидні. Політик наголосив, що така риторика абсолютно не відрізняється від того, що неодноразово чули раніше.

В Офісі Президента наголосили, що заяви Путіна – це сигнал, насамперед, для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами, які мають відбутися невдовзі.

Свого роду превентивне пропагандистське накачування внутрішнього споживача,

– сказав Подоляк.

Міжнародна спільнота не сприймає заяви про ракети

Політик зазначив, що українське суспільство та західні країни не сприймають заяви про підлітний час ракет.

Він додав, що Україна завжди говорить про комплекс заходів безпеки. Саме Альянс може дати Києву додаткові гарантії.

Насамкінець Подоляк назвав заяви російського президента стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн у нав'язливі переживання.

Що сказав Путін