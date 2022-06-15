Зеленського запросили виступити на саміті НАТО і на зустрічі G7
15 червня 2022 , 23:03Читать новость на русском
Увесь цивілізований світ підтримує Україну у прагненні дати відсіч росіянам та відновити суверенітет. Найсильніші країни світу готові сприяти нам у боротьбі з ворогом.
Україна залишається номером один на порядку денному на всіх міжнародних майданчиках. Не стали виключенням й зустрічі й найвпливовіших лідерів планети.
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Запрошення Зеленського на саміт НАТО та зустріч G7