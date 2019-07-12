Зеленського обурив міністр, який пропустив нараду через участь у виборах

Президент Володимир Зеленський обурився через те, що міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак не прийшов на нараду з екологічної ситуації. Міністр перебуває у відпустці для участі у виборчій кампанії.

Головна проблема в Україні – екологічна, про це глава держави заявив під час наради в Кривому Розі в п'ятницю, 12 липня, пише "Інтерфакс".

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Глава держави нагадав, що ця проблема "зароджувалася" і живе в Кривому Розі». Водночас Зеленського обурив той факт, що Семерак проігнорував запрошення на тематичну нараду.

Я хотів би сказати, що ми запросили, щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашої команди й особисто президента, міністра екології, щоб він приїхав сюди до нас. Ми всі приїхали, він не може, і дуже добре, що нас показують камери: він не зміг, тому що у нього передвиборна кампанія,

– заявив президент.

Зазначимо, Остап Семерак балотується на парламентських виборах 2019 року в мажоритарному виборчому окрузі №124 у Львівській області як самовисуванець. Про свою відпустку міністр повідомив ще 2 липня на своїй сторінці у Facebook.

Наприкінці лютого 2014 року після Революції гідності Остам Семерак став міністром Кабінету Міністрів в уряді Арсенія Яценюка. На виборах 2014 року Семерака було обрано народним депутатом за списком партії "Народний фронт". У квітні 2016 року обійняв посаду міністра екології та природних ресурсів у Кабінеті Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом.