Зеленському пропонують дати посаду "ексрегіоналу" Кінаху
Джерело:Сайт президента України
Президія Національної ради запропонувала президенту Володимиру Зеленському призначити на посаду секретаря відомства "ексрегіонала" Анатолія Кінаха. Чи погодить президент цю кандидатуру – поки що невідомо.
Тепер у колишнього "регіонала" є шанс отримати посаду, яка є вакантною з 2016 року.
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Кінаха запропонували поза конкурсом
На посаду секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради відбувся конкурс. Однак, хто став переможцем – досі невідомо. Водночас потенційним претендентом на посаду став одіозний ексдепутат, колишній прем'єр-міністр та член "Партії регіонів" Анатолій Кінах.
Політика запропонували згідно зі встановленою черговістю ротації як представника від сторони роботодавців.
Коротко про Національну раду
Національна тристороння соціально-економічна рада є державним органом, метою якого є налагодження зв'язків між роботодавцями, профспілками та виконавчою владою. До її складу входять:
- 20 делегатів всеукраїнських профспілок;
- 20 делегатів всеукраїнських об'єднань роботодавців;
- 20 представників виконавчої влади, яких призначає Кабінет Міністрів України.
Анатолій Кінах: що відомо про політика
- Прем'єр-міністр України у 2001 – 2002 роках.
- У 2004 році був одним із лідерів Помаранчевої революції.
- З 2008 року був членом "Партії регіонів".
- 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони", які суперечили Конституції України.