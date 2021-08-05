Зеленському пропонують дати посаду "ексрегіоналу" Кінаху

Президія Національної ради запропонувала президенту Володимиру Зеленському призначити на посаду секретаря відомства "ексрегіонала" Анатолія Кінаха. Чи погодить президент цю кандидатуру – поки що невідомо.

Тепер у колишнього "регіонала" є шанс отримати посаду, яка є вакантною з 2016 року.

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Кінаха запропонували поза конкурсом

На посаду секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради відбувся конкурс. Однак, хто став переможцем – досі невідомо. Водночас потенційним претендентом на посаду став одіозний ексдепутат, колишній прем'єр-міністр та член "Партії регіонів" Анатолій Кінах.

Політика запропонували згідно зі встановленою черговістю ротації як представника від сторони роботодавців.

Коротко про Національну раду

Національна тристороння соціально-економічна рада є державним органом, метою якого є налагодження зв'язків між роботодавцями, профспілками та виконавчою владою. До її складу входять:

20 делегатів всеукраїнських профспілок;

20 делегатів всеукраїнських об'єднань роботодавців;

20 представників виконавчої влади, яких призначає Кабінет Міністрів України.

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