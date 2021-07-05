Зеленському пропонують повернути звання Героя України Бандері і Шухевичу

Володимиру Зеленському запропонували повернути звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу. Проєкт відповідної постанови вже зареєстрували у Раді.

Окрім того, українському лідеру пропонують надати це звання Тарасу Бульбі-Боровцю. Він створив перші загони під назвою УПА "Поліська Січ"

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У зареєстрованому проєкті постанови Кабінету міністрів пропонують також створити організаційний комітет, а також розробити і затвердити виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української повстанської армії.

Окрім того, Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендують забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.

Хто ініціював постанову

"Слуга народу";

"Європейська солідарність";

"Батьківщина";

"Голос";

члени депутатських груп "Довіра";

"За майбутнє";

позафракційні парламентарії.