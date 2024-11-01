Напередодні вторгнення на Заході хотіли, щоб Зеленський записав відеозаповіт, – Кулеба

Напередодні війни західні партнери були впевнені, що Україні не вдасться встояти. Вони радили підготуватися до створення уряду у вигнанні та партизанської війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому". Також на Заході припускали, що Володимир Зеленський може загинути, тому просили його записати відеозаповіт.

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До чого готувалися на Заході

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час безпекової конференції в Мюнхені віцепрезидентка Камала Гарріс порадила Зеленському підготуватися до створення уряду у вигнанні. Вона також порадила шукати якісь військові рішення, щоб підготувати Україну до партизанської війни.

Кулеба також пригадав, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії йому запропонували не повертатися до Києва.

"Мені надіслала повідомлення одна людина – великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже – "треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", – розповів ексміністр.