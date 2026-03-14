Зеленському під час інтерв’ю увімкнули саундтрек із серіалу "Слуга народу"
- Під час інтерв'ю на французькому радіо Зеленському включили саундтрек із серіалу "Слуга народу".
- Глава держави зазначив, що війна суттєво змінила його, але він ще до неї усвідомлював виклики президентської посади.
Під час інтерв’ю на французькому радіо журналіст увімкнув Володимиру Зеленському саундтрек серіалу "Слуга народу". Після цього главу держави запитали, чи залишився він "тією самою людиною з портфелем", якою був до президентства.
Зеленський визнав, що війна сильно його змінила, але підкреслив: ще до неї він усвідомлював усі виклики президентської посади. Про це повідомляє "Громадське".
Чому Зеленському увімкнули музику із серіалу?
Під час інтерв’ю на французькому радіо журналіст несподівано ввімкнув президенту України пісню із серіалу "Слуга народу", де він свого часу виконав головну роль. Саме ця композиція була саундтреком популярного серіалу, у якому Зеленський зіграв шкільного вчителя історії Василя Голобородька, що несподівано став главою держави.
Після цього журналіст поставив главі держави символічне запитання. Він поцікавився, чи виникає у Зеленського відчуття, ніби ті події відбувалися дуже давно, а також чи залишився він "тією самою людиною з портфелем", якою був раніше.
Президент відповів, що повномасштабна війна суттєво вплинула на нього та на його світогляд. Водночас він наголосив, що ще до початку вторгнення добре розумів відповідальність президентської посади.
Війна просто змінила це. Але що тут скажеш? Є те, що є. Є речі, на яких ти фокусуєшся. Ти думаєш про одне під час мирного життя і про інше під час війни,
– сказав Зеленський.
За словами президента, коли він лише став главою держави, то вже усвідомлював усі виклики, пов’язані з керівництвом країною, і мав бачення розвитку України. Однак глава держави визнав, що "дуже змінився" через війну.
Про що був серіал, який передував політичній кар'єрі Зеленського?
Серіал "Слуга народу" вийшов у 2015 році та швидко став одним із найпопулярніших українських телепроєктів. У ньому Зеленський зіграв звичайного вчителя історії, який після вірусного відео з критикою влади стає президентом і намагається боротися з корупцією.
Згодом образ із серіалу став частиною його політичного іміджу. У 2019 році Зеленський переміг на президентських виборах і очолив державу, перетворивши телевізійну історію на реальну політичну кар’єру. Саме тому саундтрек серіалу досі часто асоціюють із його шляхом від актора до президента України.
Ціково, що не лише президенство Зеленського співпало із сюжетом серіалу. Наприклад, у "Слузі Народу" 2017 року корумпований екс-прем’єр намагається втекти з України під прізвищем Міндіч, що збігається з реальною втечею бізнесмена Тимура Міндіча.