У Греції на горі Афон стався землетрус: якою була магнітуда

У Греції на святій чернечій горі Афон 22 вересня стався землетрус. Коливання землі досягали магнітуди 4,6.

Про це повідомили у грецькому виданні Ekathimerini. Землетрус також відчули й на території монастиря на Афоні.

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Що відомо про землетрус на Афоні

За даними Афінського геодинамічного інституту, осередок землетрусу перебував за 8 кілометрів на північний захід від гори Афон у Греції на глибині 12,8 кілометра.

Через кілька хвилин був зафіксований також сильний афтершок магнітудою 3,9. Наразі про руйнування або постраждалих унаслідок коливань землі біля Афону не повідомляли.

Варто зазначити, що Афон є важливим центром православного чернецтва, там розташовано 20 монастирів, кожен з яких має свою специфіку і традиції. Монастирі зберігають багаті культурні та історичні скарби, зокрема стародавні манускрипти, ікони та архітектурні пам’ятки. Відвідування Афону можливе тільки для чоловіків, які повинні отримати спеціальний дозвіл.

До слова, раніше землетрус також відчули й в Одеській області в Україні. Тоді у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.