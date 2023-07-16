Біля берегів Аляски стався сильний землетрус магнітудою 7,3: є загроза цунамі

16 липня 2023, 12:40
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Джерело:

Reuters

На півострові Аляска стався землетрус магнітудою 7,2. Для деяких регіонів оголосили попередження про цунамі.

Землетрус в Алясці трапився зранку в неділю. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

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У деяких районах попередили про Цунамі

На півострові Аляска відбувся землетрус магнітудою 7,2 на глибині до 32,6 кілометра.

Система попередження про цунамі США заявила, що на Південній Алясці, півострові Аляска та в районах Тихого океану, близьких до землетрусу, може виникнути цунамі.

У бюлетені мовиться, що загрози цунамі для інших тихоокеанських узбереж у США та Канаді немає.

В Ісландії після землетрусу почав вивергатися вулкан

  • 10 липня на ісландському півострові Рейк'янес почав вивергатися вулкан Літлі-Хрутур. Від Рейк’явіка, столиці країни, його відділяє близько 30 кілометрів.
  • Поліція перекрила шляхи, які ведуть до району. Про постраждалих від виверження наразі не повідомлялось. 
  • В атмосфері накопичились токсичні гази, а лави втричі більше, ніж 2021-го. 14 липня повідомлялося, що нова лава почала переповнювати стару лаву.
  • Через лаву в лісі почались пожежі – вогнеборці намагаються гасити полум'я.
  • Станом на зараз потужність і продуктивність виверження вулкана значно знизилися, однак все одно залишається найбільш потужною за останні роки.

Автор: Анастасія Кушпіт