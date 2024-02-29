Поблизу острова Зміїний зафіксували землетрус
28 лютого поблизу острова Зміїний зафіксували землетрус. За наявною інформацією, сталося це ввечері. Також відомо, якою була магнітуда підземних поштовхів.
Про те, що неподалік острову Зміїний стався землетрус повідомили у Головному центрі спеціального контролю. За їхніми даними, зафіксували поштовхи близько 19 години вечора.
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Поштовхи були слабкими
Як зазначили фахівці з цього центру, підземні поштовхи були слабкими. Якщо говорити про їхню магнітуду, то вона – 2,7.
Водночас співробітники центру зауважили, що коливання мали можливість відчути мешканці, котрі живуть на верхніх поверхах. Власне, за умови, що на момент підземних поштовхів вони перебували всередині.
Епіцентр землетрусу був у Чорному морі, 17 кілометрів на південь від острова Зміїний, на глибині 5 кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– зазначили у центрі.
Останні новини про землетруси в Україні та у світі
- 18 лютого землетрус зафіксували у Тернопільській області. У Головному центрі спеціального контролю зауважили, що поштовхи зафіксували близько 11:07. А глибина підземних коливань сягала 5 кілометрів. Що стосується магнітуди, то її позначка – 2,6.
- Підземні поштовхи зафіксували також 6 лютого у Івано-Франківській області. Коливання силою 2,6 зафіксували неподалік гірськолижного курорту "Буковель". У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що джерело землетрусу пролягало на глибині 4 кілометрів і на відстані 12 кілометрів від міста Яремче.
- 22 січня ми розповідали про землетрус магнітудою 7. Його зафіксували у Китаї на кордоні з Киргизстаном і Казахстаном. Відомо, що підземні коливання були досить потужними. Внаслідок цього десятки багатоповерхівок у трьох країнах затрясло.
- Дані служб зазначають, що епіцентр був розташований на китайсько-киргизському кордоні. Якщо точніше, то за 121 кілометр на захід від китайського повіту Аксу та за 270 кілометрів на південний схід від Алма-Ати в Казахстані.