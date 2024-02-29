28 лютого поблизу острова Зміїний зафіксували землетрус. За наявною інформацією, сталося це ввечері. Також відомо, якою була магнітуда підземних поштовхів.

Про те, що неподалік острову Зміїний стався землетрус повідомили у Головному центрі спеціального контролю. За їхніми даними, зафіксували поштовхи близько 19 години вечора.

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Поштовхи були слабкими

Як зазначили фахівці з цього центру, підземні поштовхи були слабкими. Якщо говорити про їхню магнітуду, то вона – 2,7.

Водночас співробітники центру зауважили, що коливання мали можливість відчути мешканці, котрі живуть на верхніх поверхах. Власне, за умови, що на момент підземних поштовхів вони перебували всередині.

Епіцентр землетрусу був у Чорному морі, 17 кілометрів на південь від острова Зміїний, на глибині 5 кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,

– зазначили у центрі.

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