Сильний землетрус стався біля узбережжя Криту: поштовхи зафіксували камери

Біля узбережжя Криту у четвер, 22 травня, стався сильний землетрус. Були зафіксовані поштовхи магнітудою 6,1 бала.

Землетрус відчули у Туреччині та Ізраїлі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про землетрус на Криті

Землетрус стався за 79 кілометрів від міста Іракліон о 6:19 ранку за місцевим часом.

Наразі рятувальники не отримували жодних викликів про допомогу та повідомлень про серйозні пошкодження.

Землетрус біля узбережжя Криту: дивіться відео

Відомо лише про невеликі зсуви на дорогах.

У мережі показали момент поштовхів. На відео видно рослини, які тремтіли протягом кількох секунд, та зляканих тварин.

Землетрус на Криті: дивіться відео

Крит сколихнув землетрус: дивіться відео

Рятувальні служби перебувають у стані підвищеної готовності. У регіоні оголошено попередження про цунамі.

Землетрус на Криті: дивіться відео

До слова, тиждень тому острів також сколихнув землетрус.

Греція – одна з найбільш сейсмостійких країн Європи. Але ще на початку 2025 року на популярному туристичному острові Санторіні кілька тижнів був високий рівень сейсмічної активності. Тисячам людей довелося евакуюватися.